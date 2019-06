Honolulu

Auf Hawaii sollen Anwohner in den kommenden Tagen teils über zehn Jahre alte Post zugestellt bekommen. Die Familie eines mittlerweile verstorbenen Briefträgers fand gestohlene Briefe in einem Lagerraum und übergab sie an Mitarbeiter der Post, wie der Sender KHON-TV berichtete. Die Post sagte zu, die Briefe in den kommenden Tagen trotz der jahrelangen Verspätung zustellen zu wollen.

Die Briefe sind 13 bis 15 Jahre alt. Es handele sich überwiegend um Prioritätssendungen, sowie Zeitungen und Zeitschriften. Der Großteil geht an Empfänger im Großraum der Hauptstadt Hawaiis, Honolulu. Die Sendungen würden mit einem Aufkleber versehen, der die Verspätung erkläre, so die Post. Auch eine Info-Hotline werde eingerichtet.

Von RND/AP