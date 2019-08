Ottawa

Ein Mann ist beim Zelten in einem entlegenen Gebiet im Norden Kanadas von einem Grizzlybären getötet worden. Der Franko-Kanadier sei im Schlaf in seinem Zelt am Ufer des Flusses Mackenzie von dem Tier angefallen worden, heißt es Medienberichten zufolge. Der Bär habe ihn am Hals und an der Schulter gepackt und in den Wald geschleppt.

Der 44-Jährige hatte zusammen mit seiner Freundin Urlaub in dem Gebiet gemacht. Die beiden schliefen im Zelt, als ein Grizzly-Bär die beiden überraschte.

Polizei holt Gruppe mit Hubschrauber aus dem Wald

Der Mann sei Komponist und Tonmeister des Sinfonieorchesters der Bretagne gewesen. Der Vorfall habe sich bereits vergangene Woche in der Nacht zu Donnerstag ereignet. Seine Freundin habe eine Gruppe von Paddlern alarmiert, die dann einen Notruf absetzten.

Mit einem Hubschrauber holte die Polizei die Gruppe aus dem Gebiet und suchte nach dem Mann. Am Freitagnachmittag wurden seine Überreste gefunden.

In den Nordwest-Territorien Kanadas leben nach Schätzungen 4000 bis 5000 Grizzlybären. Vergangenes Jahr wurden in ganz Kanada drei Menschen durch Bären getötet.

RND/msc