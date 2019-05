Bad Segeberg

Öfter mal was Neues: Auf der B206 in Bad Segeberg lagen am Sonnabend plötzlich Hunderte von toten Fischen - wenn nicht gar mehr. Wie sie dort hingekommen sind, weiß niemand. Um genau 17.08 Uhr piepten die Alarmmelder der Feuerwehrleute in Bad Segeberg. Einsatzleiter Sven Siever und zehn seiner Kameraden wurden zu einem Notfall gerufen, der wirklich zum Himmel stank. „Vielleicht hat da jemand vor der Ampel zu stark gebremst“, vermutet Siever gegenüber den „Kieler Nachrichten“. „Aber der Verursacher ist unbekannt.“

Beide Fahrspuren der Bundesstraße in Richtung Kiel waren in Höhe der Kaufland-Kreuzung mit Fischen übersät. „Keine Heringe, irgendwas Kleineres“, sagt Siever. „Ich bin da kein Experte.“ Weil der Verkehr weiter rollte, wurden die Fische reihenweise plattgefahren und bildeten einen gefährlichen Schmierfilm auf der Straße. Ein Großteil lag auf der linken Fahrspur, aber auch rechts hätte Fischers Fritze seine helle Freude gehabt.

Feuerwehr beseitigt Fische mit Besen und Schaufel

Die Feuerwehrleute handelten schnell. „Mit Schaufel und Besen ging das ganz gut“, schildert Einsatzleiter Siever. Anschließend wurde die Straße gründlich gespült, damit kein Auto ins Rutschen gerät. Passanten folgten dem ungewöhnlichen Schauspiel mit amüsierten Gesichtern. Die Brandschützer schaufelten die Fische in verschließbare Behälter und gaben diese beim städtischen Bauhof zur fachgerechten Entsorgung ab. Nach gut 30 Minuten war der schuppige Spuk vorbei.

Es hätte übrigens günstigere Zeitpunkte gegeben, um an dieser Stelle eine Ladung Fische zu verlieren. Parallel zu der Säuberung lief nämlich der Anreiseverkehr zu einer großen Schlagerparty.

