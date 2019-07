Essen

Einen zwei Jahre alten Jungen hat die Polizei tot in einer Wohnung in Essen gefunden und den Vater vorläufig festgenommen. Gegen den 31 Jahre alten Mann sei ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im werde vorgeworfen, seinen Sohn am Samstag verdursten lassen zu haben. Die Obduktion des Kleinkinds habe ergeben, „dass das Kind aufgrund eines Kreislaufversagens in Folge eines Hitzeschocks verstorben ist“, teilte die Polizei mit. Zudem habe es deutliche Anzeichen einer stark mangelnden Flüssigkeitszufuhr gezeigt.

Die Beamten seien am Samstagmorgen über den leblosen Jungen informiert worden. Er soll mit „anderen Familienmitgliedern“ in der Wohnung gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Die 21 Jahre alte Mutter sei am Samstag ebenfalls festgenommen, aber später wieder freigelassen worden.

Der Verdacht habe sich gegen den Vater erhärtet, sagte der Sprecher am Sonntag. Die beiden Geschwister im Alter von einem und vier Jahren seien dem Jugendamt übergeben worden. Details zu den Hintergründen machte die Polizei am Sonntag zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

