Hamburg

Im Hamburger Hafen zeigt sich in diesen Tagen ein Bild mit Seltenheitswert: Die brandneue Korvette „Emden“ und die russische Superjacht „Graceful“ teilen sich einen Liegeplatz. Das Pikante: Die Jacht wird dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeschrieben.

Im Mai 2021 empfing der russische Präsident vor Sotschi am Schwarzen Meer an Bord der 82 Meter langen Luxusjacht noch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Nach dem Sommer im Schwarzen Meer wurde die in Russland registrierte Jacht dann zur Überholung um Europa herum nach Hamburg geschickt. Dort traf sie im September bei der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Werft Blohm + Voss ein und wurde gleich eingedockt.

Die Werft schweigt – aber einige Details wurden sichtbar

Bei Nachfragen zur „Graceful“ gibt sich die Bremer Lürssen-Gruppe sehr verschlossen. Der Sprecher verweist dabei auf die mit dem Auftraggeber vereinbarte Diskretion. Offiziell gibt es keine Auskünfte.

Einige Details wurden aber nach dem Ausdocken in der vergangenen Woche für jedermann und -frau sichtbar. So bekam die „Graceful“ in Hamburg beispielsweise zwei große Balkone angebaut, die am Hauptdeck in den Rumpf integriert wurden.

Antriebsmotoren der „Graceful“ von Wladimir Putin wurden überholt

Für die Umsetzung der gewünschten Arbeiten hat der russische Präsident eine Agentur beauftragt, die sich auch um alle Fragen der Bezahlung kümmert. Der Eigner selbst schaut in solchen Fällen üblicherweise nicht vorbei. Während der Liegezeit in Hamburg wurde zudem das Unterwasserschiff gereinigt. Auch die beiden großen deutschen MTU-Antriebsmotoren der „Graceful“ wurden überholt.

Das ist die neue Korvette „Emden“

Über zwei MTU-Motoren verfügt auch die Korvette „Emden“ im Rumpf, die direkt neben der russischen Jacht liegt. Die „Emden“ ist mit 89 Metern Länge nur sieben Meter länger als die „Graceful“. Das Schiff wird voraussichtlich 2023 in Dienst gestellt. Die „Emden“ ist die zweite von fünf neuen Korvetten des Typs K130 für die deutsche Marine.

Weitere russische Megajachten direkt daneben

Die neuen Korvetten sind dabei in Hamburg umringt von Megajachten russischer Eigner. Neben der 82 Meter langen „Graceful“ lässt gerade der russische Unternehmer Farkad Akhmedov seine 112 Meter lange Explorer-Jacht „Luna“ überholen. Und im großen Trockendock „Elbe 17“ liegt die 156 Meter lange Luxusjacht „Dilbar“. Sie wird dem russischen Unternehmer Alisher Usmanov zugeschrieben.

Von RND/KN/Frank Behling