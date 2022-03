Hannover

Wer als weißer Mensch Dreadlocks trägt, darf nicht bei Demos der Klimaaktivisten von Fridays for Future in Hannover auftreten. Diese Entscheidung trifft jetzt die Bad Pyrmonter Sängerin und Weltmusikerin Ronja Maltzahn bei der geplanten Klima-Demo vor dem Opernhaus. Das haben die Organisatoren Maltzahn mitgeteilt und sie vom bereits gebuchten Auftritt ausgeladen. Die Aktivisten schreiben allerdings: „Solltest du dich bis Freitag dazu entscheiden, deine Dreadlocks abzuschneiden, würden wir dich natürlich auf der Demo begrüßen und spielen lassen.“

Sängerin Maltzahn: „Ich bin fassungslos!“

Die Sängerin hat die Absage mit der Begründung der Klimaaktivisten öffentlich gemacht und dazu geschrieben: „Ich bin fassungslos! Diese Nachricht ist Rassismus auf die ganze neue Art und Weise, wie ich es lange nicht gelesen habe.“ Für einen weiteren Kommentar war Maltzahn zunächst nicht zu erreichen. Tabea Dammann von Fridays for Future bestätigte die Absage und die Begründung dafür, äußerte aber deutliches Bedauern bezüglich der Form.

Aktivisten bieten Sängerin Diskussion an – nach der Demo

Dreadlocks gelten bei Anti-Rassismus-Aktivisten seit einiger Zeit als „kulturelle Aneignung“. Sie kritisieren, dass Dreadlocks quasi „kulturelles Eigentum“ von Schwarzen sind. Wenn Menschen weißer Hautfarbe Dreadlocks tragen, profanisieren sie nach dieser Lesart ein Symbol von rassistischer Diskriminierung zum Modemerkmal und machen sich in Übertragung selbst des Rassismus mitschuldig.

In der Auftrittsabsage geben die „Fridays“-Aktivisten Sängerin Maltzahn diesen Tipp: „Wir hoffen, dass du dich damit auseinandersetzt und wir bieten dir an, bei Bedarf in den Tagen nach der Demo diesbezüglich in einen Austausch zu gehen.“ Selbstkritisch merken die Aktivisten außerdem an: „Uns tut es leid, dass wir es überhaupt zu dieser Situation haben kommen lassen und uns nicht ausführlich genug damit beschäftigt haben, welche Künstlerinnen für unsere Demos angefragt werden.“

Tief verwurzelt im Genre der Weltmusik

Sängerin Maltzahn ist tief im Genre der Weltmusik verwurzelt und spielt regelmäßig in Hannover. Zuletzt im Theater am Küchengarten und im Freizeitheim Lister Turm. Sie begleitet sich zuweilen selbst mit Gitarre, Klavier oder Cello. Sie tritt auch mit Band und einem größeren Folkensemble auf, das sich Blue Bird Orchestra nennt, darin spielen auch Musiker aus Südamerika.

Maltzahns jüngstes Album heißt „World Pop“. Ihr vor wenigen Tagen bei Youtube veröffentlichtes Video „Like a Wolf“ ist ein Clip der 15-jährigen ukrainischen Animationskünstlerin Tanya Wolf. Maltzahn singt in mindestens sechs Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Russisch. Achtsamkeit, Ehrlichkeit und ganz allgemein Menschenfreundlichkeit sind die zentralen Themen ihrer Lieder.

