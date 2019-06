Paris

„ Game of Thrones“-Darstellerin Sophie Turner (23) und Musiker Joe Jonas (29) heizen die Gerüchte an, dass sie in Paris heiraten – vielleicht sogar noch diesen Monat. So posteten beide am Samstag auf Instagram ein Knutschfoto vor dem Eiffelturm. Darunter kommentierte unter anderem der US-Fernsehmoderator Phil McGraw (68): „Mit der Ruhe jetzt. Nur noch eine Woche! Ich sehe euch bei der Hochzeit!“. Das Paar hatte im Mai schon spontan in Las Vegas geheiratet. Die Zeremonie war am Ende nicht ganz so geheim wie geplant, das Video, dass das Paar vor einem Elvis-Darsteller in einer typischen Hochzeitskapelle von Las Vegas zeigt, wanderte durch die sozialen Medien.

Sophie Turners Ehemann Joe Jonas sprach schon von einer zweiten Hochzeit in Frankreich

In der Talkshow von McGraw hatte Jonas verraten, dass die zweite Hochzeit diesen Sommer in Frankreich stattfinden solle. „Es ist einer der romantischsten Orte auf der Welt. Es wird wirklich eine wunderschöne Hochzeit werden“, sagte Jonas dort.

Seit einigen Tagen hält sich das Paar in Paris, passenderweise ja die Stadt der Liebe auf, und soll unter anderem bei der Fashion Week gesichtet worden sein. Ein Junggesellinnen-Abschied soll Sophie Turner schon gefeiert haben – mit einem Privatjet. Dann kann die zweite Hochzeit kommen.

