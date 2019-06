Berlin

Der Allzeit-Juni-Wetter-Rekord ist gebrochen! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet 38,6 Grad an der Wetterstation in Coschen in Berlin-Brandenburg sowie in Bad Muskau in Sachsen. Der alte Rekord war am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad in Bühlertal in Baden-Württemberg aufgestellt worden.

In Thüringen, Berlin und Bayern wurden jeweilige Bundesland-Rekorde erzielt. In Jena wurden 36,9 Grad gemessen, in Berlin-Tempelhof 37,4 und in Möhrendorf-Kleinseebuch 37,7 Grad.

Zum Allzeit-Temperaturhoch ist allerdings noch Luft. Den Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

Wird nun ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt? „Ausschließen kann man es nicht. Aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario“, meint Meterologe Andreas Friedrich vom DWD.

Im Video: Klimaanlage selbst bauen – so einfach geht’s

Von RND/msk