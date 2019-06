Paderborn

Schrecklicher Unfall beim Baden: Beim Sprung in einen See aus etwa zehn Metern Höhe hat sich ein 24-Jähriger in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) den Unterarm abgerissen.

Zusammen mit Freunden sei der Mann einen Baum hochgeklettert, um sich mit einem Seil über den See zu schwingen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus etwa zehn Metern Höhe habe er so am Dienstagabend in den See springen wollen. Beim Sprung wickelte sich laut Zeugenaussagen das Seil um den Unterarm des 24-Jährigen und trennte diesen ab.

Lesen Sie auch: Unfall in Wurstfabrik: Teenager (18) in Fleischmischer geraten und gestorben

Taucher bargen den Arm aus dem See

Freunde zogen den schwer verletzten Mann aus dem Wasser. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Mediziner nicht. Taucher der Feuerwehr konnten den Arm aus dem Wasser bergen.

Weil es sich bei dem Verletzten und seinen Begleitern um britische Soldaten handelt, war auch die Militärpolizei im Einsatz. Das Baden in dem See ist nach Angaben der Polizei verboten.

Im Video: Krokodil-Alarm an deutschem Badesee

Von RND/dpa