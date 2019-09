Siegen

Ein 50-Jähriger ist in Siegen ( Nordrhein-Westfalen) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und hat bei einer Kollision tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann war auf einem Autobahnzubringer von Siegen in Richtung der Autobahn 45 unterwegs, als er am Samstagnachmittag auf die falsche Fahrspur geriet und mit seinem Sportwagen gegen einen Geländewagen krachte, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Ein Notarzt stellte noch an der Unfallstelle den Tod des Mannes fest. In dem anderen Auto erlitten ein 27-Jähriger und ein zwei Jahre altes Kleinkind leichte Verletzungen.

Durch Leitplanke gekracht

Wie die Polizei am Abend mitteilte, touchierte der Wagen des 50-Jährigen zuvor ein neben ihm fahrendes Auto. In der Folge krachte der Sportwagen durch die Leitplanke und geriet in den Gegenverkehr.

An der Anschlussstelle Siegen-Netphen war die A45 wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten am Samstagabend zunächst noch voll gesperrt.

Lesen Sie auch: Oktoberfest-Besucher von S-Bahn erfasst und getötet

RND/dpa