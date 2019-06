Emden

Komiker Otto Waalkes ist am Ziel seiner Träume: Seine Heimatstadt Emden enthüllt am Samstag (15.15 Uhr) zu Ehren ihres berühmtesten Sohnes die erste Otto-Ampel in Ostfriesland. Bei Grünphasen wird der hüpfende Komiker mit wehenden Haaren zu sehen sein. Otto hatte sich begeistert gezeigt, nachdem der Rat im Mai die Aufstellung von vier solchen Ampeln beschlossen hatte.

Nach dem Bundesverdienstkreuz und der Emder Ehrenbürgerschaft sei eine eigene Ampel der Höhepunkt seiner Karriere, ließ der Künstler verlauten. Die Enthüllung will Otto ebenso begleiten wie die Eröffnung der Ausstellung „OTTO Coming Home (he kummt na Huus)“. Sie ist von Samstag (22. Juni) bis zum 22. September in der Kunsthalle Emden zu sehen.

Von RND / dpa