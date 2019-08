Hohenstein-Ernstthal

Ein siebenjähriges Mädchen in Hohenstein-Ernstthal ( Landkreis Zwickau) ist von einem freilaufenden Hund ins Gesicht gebissen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Vorfall am Dienstag vor einem Wohnblock ereignet. Das verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Hund habe ein Geschirr umgehabt, sei aber nicht angeleint gewesen. Nach Aussage des Mädchens soll es sich um einen Schäferhund gehandelt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem bislang unbekannten Halter.

RND/dpa