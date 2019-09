Jerusalem

In Jerusalem häuft sich das Verschwinden von Katzen immer mehr. Viele Besitzer sind besorgt, weil sie nicht wissen, wie sie sich schützen können. In einigen Stadtvierteln sollen quasi über Nacht alle Straßenkatzen wie vom Erdboden verschluckt worden sein. Es gibt wilde Spekulationen, was den Vierbeinern passiert sein könnte.

Von einer buchstäblichen "Kat-astrophe" schrieb bereits die " Jerusalem Post". In den sozialen Netzwerken werden Katzenbesitzer davor gewarnt, ihre Samttiger auf die Straße zu lassen. Noch nicht mal Halsbänder, die die Vierbeiner kennzeichnen, schützten vorm Verschwinden.

Noch lässt sich der Katzenschwund nicht erklären. Mal wird über gezielte Vergiftungen spekuliert, dann wird gemutmaßt, dass sich die Katzen an kühlere Plätze zurückgezogen hätten, um dem heißen Sommer zu entkommen. Die Stadt erklärte bereits, mit dem rätselhaften Verschwinden nichts zu tun zu haben und richtete vorsorglich eine Notfallnummer für betroffene Katzenliebhaber ein.

RND/kiel