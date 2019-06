Kämmerich

Ein fünf Jahre alter Junge aus Kämmerich ( Landkreis Rostock) ist nach einem Unfall in einen Gartenteich am Sonnabend verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache auf dem Grundstück seiner Familie in einen Gartenteich gefallen.

Als der Stiefvater den Jungen fand und aus dem Teich zog, war das Kind bereits nicht mehr ansprechbar. Zuvor war der Junge für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen, hieß es von den Beamten. Ein Notarzt habe ihn erfolgreich reanimiert.

Der Fünfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Rostock gebracht. Dort verstarb das Kind am Sonnabendmittag.

Von RND/kiel