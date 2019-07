Frankfurt

Ein achtjähriger Junge ist am Montag im Hauptbahnhof von Frankfurt am Main vor einen einfahrenden Zug gestoßen und getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die „Hessenschau“ berichtet von dramatischen Szenen, die sich nach der unfassbaren Tat abspielten.

Lesen Sie auch:

Kind in Frankfurt vor einfahrenden ICE gestoßen – Junge (8) tot

„Die Leute sind heulend zusammengebrochen“, zitiert die „Hessenschau“ eine Augenzeugin, die in dem einfahrenden ICE 529 aus Düsseldorf saß, von dem der Jungen erfasst wurde. Der Bahnsteig sei voller Kinder gewesen, sagte die Zeugin dem Bericht zufolge weiter. Eine Schaffnerin, die sich in dem Zug befand und alles habe mit ansehen müssen, habe laut geschrien.

Im Video: Tödlicher Angriff am Frankfurter Hauptbahnhof

Junge vor Zug gestoßen: Entsetzen auch in sozialen Netzwerken

Auch in sozialen Medien zeigen sich Nutzer entsetzt über die Tat. „Wie kann ein Mensch so grausam sein?“, kommentierte eine Nutzerin bei Twitter. Ein anderer schrieb: „Unfassbar. Ich verstehe nicht wie jemand so etwas tun kann. Hoffentlich haben sie den richtigen Täter geschnappt.“

Von RND/seb