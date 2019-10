Panorama Im Hamburger Hafen gefunden - Junger Seehund ist entkräftet, aber fidel In einem Hamburger Hafenbecken ist ein junger Seehund gefunden worden. Das etwa sechs Monate alte Tier sei bereits „deutlich unterernährt“ gewesen, sagte der Seehundbeauftragte Olaf Nieß am Montag.

Ein kleiner Seehund liegt in einem Raum im Schwanenwinterquartier. Das Tier wurde am Sonntagabend in einem Hamburger Hafenbecken gefunden. Quelle: citynewstv/dpa-Zentralbild/dpa