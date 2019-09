Jagel

Ein Tornado-Jet der Luftwaffe hat in Schleswig-Holstein zwei leere Tanks verloren. Inzwischen konnten sie geborgen werden. Nach Angaben der Luftwaffe sollten sie noch am Freitag zurückgebracht werden zum Fliegerhorst Schleswig in Jagel, wo das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ stationiert ist.

Auf Bildern der Lübecker Nachrichten sind die Tanks zu sehen, die auf ein Feld nahe des Dorfes Pansdorf gefallen sind. Die Unfallursache wird nach Angaben der Luftwaffe auf Ebene des Geschwaders untersucht. Dazu würden die Piloten befragt und die Flugzeuge technisch geprüft. Binnen 30 Tagen müsse ein Untersuchungsbericht vorgelegt werden. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand.

Zwei ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Die Zusatztanks seien beim Abflug mit je 1200 Kilogramm Treibstoff befüllt, zum Unfallzeitpunkt am Donnerstag aber praktisch leer gewesen. Jeder Tank ist 5,6 Meter lang und hat einen Durchmesser von 0,74 Meter. Während der eine bereits am Donnerstag auf einem Feldweg nahe Pansdorf im Kreis Ostholstein gefunden worden sei, sei der andere am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr unweit der ersten Fundstelle auf einem Feld entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Luftwaffe.

Nach ersten Erkenntnissen der Luftwaffe hat es in der Vergangenheit zwei vergleichbare Fälle gegeben: Einmal Anfang 2006, als ein Tornado bei einer Übung über internationalen Gewässern die Außentanks verlor. Und ein weiteres Mal sei es in Nordrhein-Westfalen zu einem Tankabwurf gekommen, sagte der Sprecher, ohne Details zu nennen.

Flugzeuge verlieren immer wieder Teile

Die Polizei sperrte den Bereich um den Fundort ab, Feldjäger der Bundeswehr und ein Bergetrupp machten sich zur Unfallstelle auf. Der Tornado habe sich zusammen mit einem weiteren Tornado-Jet auf dem Rückweg von einem Übungsflug befunden, sagte der Sprecher.

Nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung kommt es immer mal wieder vor, dass Flugzeuge Teile verlieren. Es handle sich aber bezogen auf Starts, Landungen und Flugbewegungen um „eine verschwindend geringe Menge“, sagte ein Sprecher.

RND/dpa/msc