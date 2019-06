New York

Stefanie Carroll-Kirchoff ist ein umsichtiger Mensch. Die US-Amerikanerin ist Besitzerin von drei Katzen. Und jedes Mal, so sagt sie, bevor sie Waschmaschine und Trockner anwirft, überprüft sie, ob keines der Tiere in die Trommel geklettert ist. So weit, so vorsichtig.

Aus der Wäsche ragte eine Pfote – die von Felix

Ihre einjährige Katze Felix hat jetzt trotzdem den Weg in die Maschine gefunden – und einen 35 minütigen Waschgang überlebt. Wie CNN berichtet, hatte die Frau nachträglich noch Wäsche für die Maschine geholt. In der Zeit muss die Katze in die offenstehende Trommel gesprungen sein. Nach dem Waschgang wunderte sich die US-Amerikanerin, warum die Sachen noch immer tropfnass waren. Carroll-Kirchoff habe die Tür schon wieder schließen wollen, um die Maschine erneut zu starten – als sie eine einzelne weiße Pfote sah, die aus dem Wäschehaufen heraus ragte. Die Pfote gehörte zu Kater Felix.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das Tier wieder erholt

Das Tier wurde sofort zum Tierarzt gebracht – und überlebte. Trotz Verlust des Sehvermögens und Wasser in der Lunge. Wie CNN weiter berichtet, geht es dem Tier aber schon wieder besser. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Felix sich wieder komplett erholt hat.

Und Stefanie Carroll-Kirchoff? Sie sagt, dass sie diesen Schock bis an ihr Lebensende nicht vergessen werde. Immerhin: Ihre Tochter unterstützt sie, wo es nur geht – und startete einen Spendenaufruf, um die inzwischen auf 7000 US-Dollar angestiegenen Arztrechnungen zu begleichen. Das sei das Mindeste, sagt sie. Nachdem Felix so um sein Leben gekämpft habe.

Von RND/fh