Arnstadt

Was für eine blöde Kuh: Das dürfte sich wohl ein 22-Jähriger gedacht haben, dem am Sonntag in Arnstadt in Thüringen ein Wiederkäuer auf die Motorhaube stieg und so den Wagen „nicht unerheblich“ beschädigte. Mehrere Kühe seien von einer Koppel ausgebrochen und auf eine Kreisstraße gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 22-Jährige hielt an, um die Tiere passieren zu lassen.

Die Kuh folgte nach der Kletteraktion ihrer Herde

Nicht gerechnet hatte er vermutlich jedoch damit, dass nach den Angaben Polizei ihm eine Kuh über die Motorhaube „lief“. Die Frontscheibe und die Motorhaube seien beschädigt, sagte ein Sprecher am Abend.

Anschließend schloss sich das Tier wieder der Herde an. Verletzt wurde bei dem Vorfall zwischen Wipfra und Kettmannshausen niemand. Der Schaden am Auto wurde auf rund 3500 Euro geschätzt.

Von dpa/RND