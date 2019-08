Düsseldorf/Dortmund

Die verstärkte Bekämpfung der Clankriminalität mit der Ausweisung eines Clanchefs aus Bremen zeigt aus Ermittler-Sicht Wirkung. Thomas Jungbluth vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen sagte am Donnerstag: “Das hat natürlich eine Wirkung in die Szene, ganz einfach schon deshalb, weil sie zeigt, dass Clans und auch Clanchefs nicht unangreifbar sind.” Vor einem Monat war ein führender Kopf des libanesischen Miri-Clans von Spezialkräften festgenommen und via Berlin in den Libanon geflogen worden.

Die "Welt" hatte zuvor über die jüngsten Effekte der Maßnahmen berichtet. Bei Straßenkontrollen sei neuerdings "ein ausweichendes Verhalten" wahrzunehmen, sagte Jungbluth der Zeitung. "Der ein oder andere Clan" scheine beeindruckt zu sein.

NRW hat Bekämpfung von Clankriminalität zu einem Schwerpunkt gemacht

NRW hat die Bekämpfung der Clankriminalität zu einem Schwerpunkt gemacht. Kontrollen und Razzien seien intensiviert, Behörden wie Zoll und Ausländerämter stark eingebunden worden, sagte der LKA-Experte. “Wir beobachten, dass Clans nicht nur über ganz Deutschland, sondern auch ins Ausland vernetzt sind.” So gebe es Verbindungen zwischen Clans in Nordrhein-Westfalen und Schweden. Zudem gebe es Versuche, Flüchtlinge anzuheuern. “Wir hatten in NRW in diesem Kontext erste Hinweise, die den Handel mit Betäubungsmitteln betreffen.”

Kriminelle Clan-Mitglieder verüben Tausende Gewalt-, Betrugs- und Drogendelikte jedes Jahr - vor allem im Ruhrgebiet, in Berlin, Bremen und Niedersachsen.

RND/dpa