Londoner Polizei hat Rechte von Frauen bei Mahnwache für Sarah Everard verletzt

Ein Passant geht an einem Wandbild der irischen Künstlerin Emmalene Blake im Stadtzentrum vorbei. Die Aufschrift "When will I be able to walk alone at night and feel safe?" ("Wann kann ich nachts endlich alleine unterwegs sein und mich dabei sicher fühlen?") bezieht sich nach dem Tod von Sarah Everard auf Gewalt gegen Frauen. Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa