Mann kauft Wanduhr auf Flohmarkt – und entdeckt 50.000 Mark darin

Aurich

Von so einer Entdeckung träumen wohl Flohmarkt-Liebhaber weltweit: Ein Mann aus Aurich hat auf einem Flohmarkt im Frühjahr eine günstige Wanduhr gekauft, in der 50.000 Mark in großen Scheinen versteckt waren. Der Mann behielt das Geld nicht einfach, sondern brachte es ins Fundbüro, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Nun steht fest: Er kann das Geld behalten. Sechs Monate hätte der eigentliche Besitzer Zeit gehabt, sich bei der Stadt Aurich zu melden. Diese Frist ist nun verstrichen. Der glückliche Finder kann die Scheine jetzt kostenlos bei der Deutschen Bundesbank eintauschen. Hätte der Besitzer sich gemeldet, so hätten dem Auricher aber zumindest acht Prozent Finderlohn zugestanden.

Mann darf Geld behalten – und eine Gebühr zahlen

Einen Haken gibt es leider trotzdem: 576 Euro muss der Wanduhr-Käufer nun auch an die Stadt Aurich zahlen – als Verwaltungsgebühr.

Von RND/ewo