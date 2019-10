Fohnsdorf

Tagelang soll ein Mann aus Österreich eine Frau aus dem Raum Köln, die er im Internet kennengelernt hatte, gefangen gehalten haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielt der 42-Jährige die zwei Jahre jüngere Frau wohl mindestens zehn Tage in seiner Wohnung fest. "Dort dürfte es nach Angaben des Opfers zu Drohungen, Nötigungen und leichten Körperverletzungen durch Schläge gekommen sein", heißt es in einer Mitteilung. Bei einem gemeinsam Ausflug habe sich das Opfer einem Polizisten anvertraut, der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann wegen gefährlicher Drohung und Nötigung sowie mehreren Eigentumsdelikten vorbestraft. Auch das sei für die Staatsanwaltschaft Anlass gewesen, den Mann in Haft zu nehmen. Der Verdacht der Freiheitsentziehung beruhe ausschließlich auf den Aussagen der Frau aus Deutschland, sagte ein Polizeisprecher. Der Tatverdächtige weist die Vorwürfe von sich.

Polizei stellt Schreckschusswaffen in Wohnung des Verdächtigen sicher

Der 42-Jährige und die 40-Jährige hatten sich laut Polizei im September erstmals persönlich gesehen. Anfang Oktober beschlossen die beiden, sich wieder in der Wohnung des 42-Jährigen in Fohnsdorf in der Steiermark zu treffen. Dort fanden die Ermittler zwei Schreckschusswaffen.

RND/dpa