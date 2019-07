Herzogenaurach

Ein tragischer Unglücksfall ereignete sich am Samstag beim „Open Beatz“-Musikfestival im mittelfränkischen Herzogenaurauch. Ein kolumbianischer Staatsbürger stürzte aus einem Riesenrad und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Mann in eine Klinik gebracht, wo er in der Nacht zum Sonntag seinen Verletzungen erlag.

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch nicht bekannt

Wie die Seite „nordbayern.de“ berichtet, war der Mann eigens angereist, um das Festival zu besuchen. Wie genau es zu dem tödlichen Sturz kam, ist bislang unklar. „Unsere Trauer und unser Mitgefühl liegt bei der Familie und den Angehörigen“, verlautbarte der Veranstalter auf Facebook. „Die Hintergründe sind aktuell noch Gegenstand der laufenden behördlichen Ermittlungen.“

Nach Angaben des Veranstalters ist das „Open Beatz“ das größte Elektropop-Festival in Süddeutschland. Es findet seit 2012 bei Herzogenaurach statt und hat 20 000 Besucher.

Von RND/big