Oberhausen

Rund 2000 Fans kamen am Wochenende zum ersten Deutschland-Konzert von Michael Wendler (46) in die Turbinenhalle in Oberhausen. So mancher Besucher hätte sich neben den Songs des Schlagersängers auch auf die junge Freundin Laura Müller (18) vom Wendler gefreut. Immer wieder riefen die Fans lauthals: „Wir wollen die Laura sehen...“

Doch diesen Wunsch erfüllte ihnen der Wendler nicht. Lediglich in den Videoeinblendungen hinter ihm auf einer Leinwand war seine Freundin zu sehen. Dort räkelte sie sich lasziv auf einem alten Motorrad oder schraubte an einem Oldtimer rum. Damit ist natürlich ein Auto gemeint, und nicht der Sänger.

Warum Laura nicht auf die Bühne geholt wurde, sondern backstage auf ihren Freund warten musste, ist unklar. Als der Wendler nach dem Konzert von einem Kollegen der „Bild“ angesprochen wurde, hieß es nur knapp „Kein Kommentar“. Dann brauste er mit seinen Freundin in einem SUV davon.

Lesen Sie hier mehr dazu:

Michael Wendler plant seine Zukunft mit Laura – inklusive Nachwuchs

Von RND