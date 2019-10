Trier/Zemmer

Ein US-Militärflugzeug ist am Dienstag nahe Trier, im Bereich Zemmer/Rodt in Rheinland-Pfalz, abgestürzt, wie das Polizeipräsidium Trier berichtet. Der Pilot habe sich demnach über den Schleudersitz retten können und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Ob es weitere Verletzte gibt, ist bisher unklar - ebenso wie die Absturzursache. Die Absturzstelle ist laut Polizei für die Rettungsarbeiten weiträumig gesperrt.

RND/hsc