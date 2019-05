Hannover

Von herumliegenden Zigarettenstummeln fühlen sich die meisten Deutschen gestört. Dennoch: Wirklich unternommen wurde dagegen bisher noch nichts. Geht es nach der Berliner Initiative „Die Aufheber“ kann sich das bald ändern, denn die Organisation will der Umweltverschmutzung durch herumliegende Zigarettenfilter mit einer Petition entgegentreten. Dabei werden mindestens 20 Cent Pfand auf jede Kippe gefordert.

Rund 4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jährlich einfach in der Umwelt entsorgt. Ob auf Gehwegen, Spielplätzen oder in Parks und Wäldern – es gibt kaum einen Ort, an dem sich keine Kippenfilter finden lassen. Und das, obwohl Experten davor warnen, dass schon ein einziger weggeworfener Stummel mindestens 40 Liter Grundwasser verseucht. Darüber hinaus beginnen sich die Plastikfilter erst nach rund 12 Jahren, zu zersetzen.

Pfand auf Zigarettenfilter ab 2023?

Die Berliner Initiative „Die Aufheber“ sagt der Umweltverschmutzung durch Zigarettenreste den Kampf an und fordert Pfand auf Zigaretten. Der Plan der Organisation sieht dabei wie folgt aus: Zu jeder gekauften Zigarettenpackung soll ein Taschenaschenbecher ausgegeben werden, in dem die Stummel gesammelt werden. Nur wenn dieser Aschenbecher vollständig gefüllt zurückgegeben wird, wird der Pfandbetrag erstattet. Geht es nach „Die Aufheber“ soll das filterfreie Pfandsystem ab 2023 in Deutschland eingeführt werden. Die Neuerung soll gewährleisten, dass der Müll, der durch Zigaretten verursacht wird, fast vollständig gesammelt und richtig entsorgt werden kann.

Von RND/liz