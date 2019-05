Potsdam

Der mutmaßliche Entführer des sechs Jahre alten Mädchens aus Potsdam ist wegen Sexualdelikten einschlägig vorbestraft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch auf Nachfrage mit. Ob er sich bislang an Erwachsenen oder Kindern vergangen hat, konnte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) nicht sagen. Die bisherigen Taten des Mannes liegen demnach „sehr sehr lange zurück“. Das könne den Umstand erklären, dass die Polizei den Mann bei der Rasterfahndung nicht auf dem Schirm hatte.

Die Sprecherin dementierte gegenüber der MAZ Medienberichte, wonach Täter und Opfer sich gekannt haben. Dafür gebe es keinerlei Anhaltspunkte. Von irgendeiner Art Beziehung könne derzeit keine Rede sein. Es sei aber möglich, dass sie sich schon mal gesehen hätten.

Lesen Sie auch: Entführte Sechsjährige: Eltern sollen dem Kind keine Fragen stellen

Ermittlungen wegen schweren Sexuellen Missbrauchs

Gegen den 58-Jährigen wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs und der Freiheitsberaubung der Sechsjährigen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er habe an seinen Anwalt verwiesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Brandenburger Kanzlei, die den 58-Jährigen vertritt, wollte sich am Mittwoch nicht zur Sache äußern.

Das Amtsgericht Potsdam hatte am Montagnachmittag gegen den 58-Jährigen Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf: Er soll die Sechsjährige, die am Samstag in einem Möbelhaus in Potsdam verschwunden war, entführt und sexuell missbraucht haben.

Von RND/dpa