Kupfermühle

Die Bundespolizei hat in Kupfermühle an der dänischen Grenze einen Mann festgenommen, der im Nachbarland seine Frau getötet haben soll. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag wurde der 63 Jahre alte Däne nach seiner Festnahme am Donnerstag nach Flensburg ins Gefängnis gebracht. Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüfe die Auslieferung nach Dänemark. Die dänischen Behörden haben ein Auslieferungsersuchen gestellt.

Däne soll seine Frau getötet haben

Der Festgenommene steht im Verdacht, seine Frau auf Seeland getötet zu haben. Im Zuge der von den dänischen Behörden ausgelösten Fahndung hatten Bundespolizisten den 63-Jährigen in Kupfermühle kontrolliert und dann festgenommen. Nach der Vorführung beim Amtsgericht Flensburg kam er ins Gefängnis.

RND/dpa