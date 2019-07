Berlin

Noch immer wird die 15-jährigen Rebecca aus Berlin-Neukölln vermisst. Das rätselhafte Verschwinden der Schülerin liegt mittlerweile fünf Monate zurück. In einem Interview mit dem Sender RTL spricht Rebeccas Mutter erneut darüber, wie belastend die Situation für die Familie ist.

„Zum Glück sind wir humorvolle Menschen, deswegen kommen wir oft kalt rüber, aber wir sind einfach immer noch gelähmt“, sagt Birgitte Reusch gegenüber RTL. Während die Staatsanwaltschaft in Berlin von einem Tötungsverbrechen ausgeht, hofft die Mutter, ihre Tochter lebend zu finden.

Rebeccas Familie hält Schwiegersohn für unschuldig

Rebecca verschwand am Morgen des 18. Februars. Zuletzt wurde sie im Haus ihrer ältesten Schwester gesehen, wo sie die Nacht zuvor geschlafen hatte. Kurz nach Rebeccas Verschwinden kam ihr Schwager kurzzeitig in Untersuchungshaft. Birgitte Reusch hält von diesen Vorwürfen nichts: Ihr Schwiegersohn sei Koch und kein Profikiller.

Bei dem RTL-Interview mit Reusch ist auch eine Zeugin dabei, die Rebecca an dem Morgen ihres Verschwindens gesehen haben will. „Da stieg ein Mädel ein mit einer hellen Jacke“, erzählt die Frau, die nicht erkannt werden möchte. Ihr sei aufgefallen, dass die Jugendliche eine Decke bei sich hatte. „Was hat sie mit der Decke um diese Jahreszeit vor?“, habe sie sich noch gefragt.

Trotz Hinweisen fehlt von der 15-Jährigen jede Spur

Bei der Polizei gingen nach mehreren Aufrufen rund 2 000 Hinweise ein. Über Wochen hatten Einsatzkräfte aufwendig, aber erfolglos in Wäldern und an Seen im brandenburgischen Umland nach Rebecca gesucht. Nichts führte bisher zu einer heißen Spur.

Die Familie von Rebecca versucht währenddessen, ihr Leben weiterzuleben. Sie hätten sogar eine Reise nach Skandinavien gemacht – eine Reise, die eigentlich mit Rebecca geplant gewesen sei: „Wir haben es so gemacht, wie sie es wollte und ihre Bild reiste mit uns mit“, erzählt Birgitte Reusch unter Tränen im Interview. Die Berlinerin hofft, die Reise irgendwann mit ihrer Tochter nachholen zu können.

