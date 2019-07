Mülheim

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau (18) in Mülheim an der Ruhr nimmt die Mutter eines Verdächtigen (12) ihren Sohn in Schutz. „Mein Sohn ist noch ein Kind, wie soll so etwas denn gehen?“, sagte die Frau dem „Spiegel“.

Ihrem Sohn gehe es seit der Nacht der Tat schlecht, er habe Angst, liege ständig im Bett. „Ich glaube ihm, dass er nichts Schlimmes getan hat“, sagte die Mutter laut dem von „Spiegel Online“ veröffentlichten Bericht. Weiter sagte sie: „Wenn herauskommt, dass alles doch stimmt, schreiben Sie bitte, dass es mir leidtut. Dann möchte ich bei dem Mädchen und ihrer Familie tausendmal um Entschuldigung bitten.“

Mutmaßliche Vergewaltigung : Mülheim prüft Rückführung

Drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige stehen im Verdacht, am Freitagabend in Mülheim eine junge Frau in einem Waldstück vergewaltigt zu haben. Einer der 14-Jährigen sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Er soll in der Vergangenheit in noch strafunmündigem Alter mit zwei sexuellen Belästigungen aufgefallen sein, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Über Straftaten oder Verdachtsfälle wurde zunächst nichts bekannt.

Die Stadt Mülheim prüft inzwischen, ob eine Rückführung der Verdächtigen nach Bulgarien möglich ist. Stadtsprecher Volker Wiebels sagte am Donnerstag auf Anfrage, man wolle ausloten, ob die Freizügigkeit der Familien der fünf Verdächtigen eingeschränkt werden könne. Bulgarien gehört zur Europäischen Union.

Von RND/seb/dpa