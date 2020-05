Bei dem Paketdienstleister UPS in der Nähe von Hannover (Langenhagen) hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Donnerstag 72 Infektionen bestätigt. Sie stehen auch im Zusammenhang mit Fällen in einer Kita und einer Schule in Hannover. 200 Personen kamen in Quarantäne.