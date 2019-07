Scharbeutz

Am Samstagabend zog eine Gewitterfront mit starken Sturmböen über Scharbeutz ( Schleswig-Holstein). Um 17.57 Uhr wurden der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe zwei Kinder in Seenot gemeldet, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Daraufhin wurde Großalarm für die Feuerwehr Scharbeutz, die Feuerwehren aus Haffkrug und Pönitz mit dem Boot sowie zahlreiche Kräfte vom Rettungsdienst und der DLRG ausgerufen.

„Ein Einweiser meldete uns vor Ort insgesamt vier Personen im Wasser. Zunächst sind zwei Kinder mit Schwimmhilfe vom Ufer abgetrieben worden. Dann sind zwei Erwachsene ins Wasser, um die beiden Kinder zu retten. Anschließend gerieten alle vier Personen durch die starke Strömung in Seenot“, so der Einsatzleiter Sebastian Levgrün von der Feuerwehr Scharbeutz.

Während des Gewitters gerieten mehrere Personen in Seenot. Quelle: David Siegmund/hfr

Zwei DLRG-Boote im Einsatz

Zwei Rettungsschwimmer der Feuerwehr Scharbeutz sowie zwei Boote von der DLRG haben sofort mit der Rettung der Personen begonnen.

„Die DLRG hat die Personen in ihr Boot aufgenommen und an Land gebracht. Wir haben weitere Personen aus dem Ufer nahen Wasser geholt, die ebenfalls zur Rettung der Personen ins Wasser wollten“, so Levgrün weiter.

Die geretteten Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben und dann war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

