Reutlingen

Beim Absturz seines Segelfliegers ist ein 62 Jahre alter Pilot ums Leben gekommen. Kurz nach dem Start am Segelflugplatz Hahnweide in der Nähe von Kirchheim unter Teck stürzte der Flieger nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in ein nahe gelegenes Waldgebiet. Rettungskräfte fanden das Wrack nach rund 15 Minuten. Was die Hintergründe für den Absturz sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Ebenfalls war noch unklar, aus welcher Höhe das Flugzeug in den Wald stürzte.

Von RND/dpa