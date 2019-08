Steinfeld

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Osnabrück ( Niedersachsen) ist der Pilot ums Leben gekommen. Die einmotorige Cessna stürzte laut Polizeiangaben am Donnerstag in Steinfeld in ein Maisfeld. Die Polizei geht davon aus, dass das Flugzeug nur mit dem Piloten besetzt war. Mit der Klärung der Absturzursache ist die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung befasst.

rnd/dpa