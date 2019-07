Soest

Eine 17-Jährige ist am Mittwoch in Soest mit starken Blutungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, die offensichtlich von der Geburt eines Kindes stammten. Kurz danach wurde der frische entbundene Junge tot im Haus der Eltern gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Die Obduktion habe ergeben, dass das Kind lebend zur Welt gekommen ist. Eine Mordkommission aus Dortmund habe die Ermittlungen übernommen, hieß es. Die genauen Umstände des Todes würden ermittelt. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes.

Von RND/dpa