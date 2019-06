Wiltshire

Ein beherzter Schlag und die Scheibe zerbricht: Im englischen Wiltshire hat ein Polizist einem kleinen Hund das Leben gerettet. Der Vierbeiner war mehrere Stunden ohne Wasser in einem Auto eingesperrt, ihm drohte der Hitzetod.

Die Polizei von Witshire hat auf ihrer Facebookseite ein Video von der beherzten Rettungsaktion veröffentlicht, zusammen mit einer Warnung, Tiere in der Hitze nicht im Auto zurückzulassen – und wird dafür gerade gefeiert.

Hund saß mehrere Stunden im überhitzten Auto

Auf dem Video ist Officer Martyn Powell zu sehen, der keine Sekunde zögert, um den Hund aus dem überhitzten Fahrzeug zu befreien. Beherzt schlägt er die Scheibe des Kleinwagens ein, die Alarmanlage wird ausgelöst. Mit beruhigenden Worten spricht er auf das verängstigte Tier ein. „Keine Sorge. Ich bin es“, sagt Powell immer wieder.

Passanten hatten die Polizei verständigt, nachdem sie den Hund entdeckt hatten. Sie sorgten sich um das Tier, das an einem heißen Tag mehrere Stunden in dem Fahrzeug zurückgelassen worden war. „Obwohl die Fenster ein wenig geöffnet waren, hatte der Hund kein Wasser und hatte sich an der Leine verheddert, was seine Bewegung im Fahrzeug einschränkte“, so Powell, der das Tier nicht seinem Schicksal überlassen wollte.

Hundebesitzer zeigt Reue

An diesem Tag herrschten im Südwesten Englands 21 Grad – verglichen mit den derzeitigen Hitzerekorden nicht besonders viel. Doch die Polizei weist darauf hin, dass sich die Temperaturen in Fahrzeugen schnell verdoppeln. Mehrere Stunden bei 40 Grad ohne Wasser, das „kann für Menschen gefährlich sein, für unsere Haustiere jedoch noch gefährlicher“.

Der Hundebesitzer wurde mit seinem Verhalten konfrontiert und zeigte sich reumütig. Er muss nun umgerechnet 55 Euro an die britische Tierschutzorganisation „Dog’s Trust“ spenden.

Von RND/mat