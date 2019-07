Prag

Zwei Deutsche dürfen fünf Jahre nicht mehr nach Tschechien einreisen, weil sie ein großes Graffiti an die historische Karlsbrücke in Prag gesprüht haben. Ein Amtsgericht in der Moldaumetropole verurteilte die beiden nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstag außerdem zu einer einjährigen Bewährungsstrafe. Weiter müssen sie Geldstrafen und Schadenersatz in Höhe von jeweils umgerechnet rund 5500 Euro zahlen.

Auf frischer Tat ertappt

Die beiden Männer im Alter von 23 und 30 Jahren gaben demnach an, zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen zu sein. Zudem sei ihnen die Bedeutung des Baudenkmals nicht bewusst gewesen. Eine Polizeistrafe hatte die beiden Sprayer am Montagabend auf frischer Tat ertappt. Das Graffiti ist mehr als fünf Meter breit und zwei Meter hoch. Denkmalschützer müssen nun entscheiden, wie die Schmiererei entfernt werden kann, ohne den Stein zu beschädigen.

Die beiden Deutschen bei ihrem Termin vor dem Amtsrichter. Quelle: Michaela Øíhová/CTK/dpa

„Kulturelle Barbarei“

Der Prager Oberbürgermeister Zdenek Hrib sprach von „kultureller Barbarei“. Die Stadt stelle legale Graffitiflächen zur Verfügung, werde aber illegale Sprüher nicht dulden, sagte der Politiker der Piratenpartei. An der Karlsbrücke gibt es immer wieder Probleme mit Vandalismus. Das rund 515 Meter lange Bauwerk ist die älteste erhaltene Brücke über der Moldau. Sie wurde im 14. Jahrhundert unter der Herrschaft des böhmischen Königs und römisch-deutschen Kaisers Karl IV. errichtet.

