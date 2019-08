Braunschweig

Ein Nachhilfelehrer aus Braunschweig hat vor Gericht den sexuellen Missbrauch zweier Schülerinnen zugegeben. „Ich schäme mich“, sagte der 60-Jährige am Montag zu Beginn des Prozesses am Braunschweiger Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich an zwei Mädchen jeweils im Alter von 12 und später 13 Jahren in insgesamt 27 Fällen vergangen zu haben.

60-jähriger Nachhilfelehrer war bereits verurteilt

Der 60-Jährige ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft früher bereits unter anderem wegen Vergewaltigung, versuchten Mordes und sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verurteilt worden. Teile des Prozesses werden wegen des Opferschutzes unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Von dpa/RND