Panorama Verkehr - Raser in Thüringen geblitzt: Er fuhr 208 km/h auf der Bundesstraße In Thüringen ist ein Autofahrer mit Tempo 208 geblitzt worden - und zwar auf einer Bundesstraße. Den Führerschein ist der Mann los. Außerdem muss er rund 600 Euro Bußgeld zahlen.

ARCHIV - 06.03.2019, Niedersachsen, Laatzen: Autos fahren auf der Bundesstraße B6 in der Region Hannover vorbei an einem Streckenradar (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Das Verwaltungsgericht Hannover verhandelt über eine Klage und den Eilantrag eines Bürgers gegen das bundesweit erste Streckenradar-Messgerät an der B6. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa