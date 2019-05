München

Ein 24-jähriger Autofahrer ist in München in gut einer Stunde elf Mal von Radarfallen geblitzt worden. Die wilde Fahrt im Mai vergangenen Jahres kostet den Münchner 1504 Euro Strafe und ein dreimonatiges Fahrverbot, wie das Amtsgericht München am Montag mitteilte. Der Anlagenmechaniker überschritt die geltenden Höchstgeschwindigkeiten um bis zu 60 Stundenkilometer.

Dem Gericht zufolge hatte der Mann bereits kurz vor seinem Blitzmarathon Geschwindigkeitsüberschreitungen begangen, für die er ebenfalls Bußgelder und Fahrverbote erhalten hat. Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Auszubildenden wurde die eigentliche Gesamtstrafe von gut 3700 Euro um mehr als die Hälfte reduziert. Der Beschluss ist wegen einer Rechtsbeschwerde des Mannes nicht rechtskräftig.

Von RND/dpa