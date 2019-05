Hannover

Seit einigen Monaten werden immer wieder Geschäfts- und Wohnhäuser in Hannover mit Fäkalien beschmiert. Die Serie begann im Januar in der List und der Oststadt. Später wurden auch Verunreinigungen an Gebäuden in den Stadtteilen Mitte und Vinnhorst gemeldet. Fenster, Türen und Hauswände wurden verunreinigt. Die Polizei steht vor einem großen Rätsel und bittet die Bewohner der betroffenen Häuser um Mithilfe.

Insgesamt 20 Fälle sind der Polizei derzeit bekannt, die Beamten suchen nun Zeugen. Ein Kontaktbeamter verteilte am Donnerstag Postwurfsendungen in den betroffenen Häusern, in der Hoffnung, dass sich die Bewohner doch noch an Details erinnern können, die bei der Aufklärung hilfreich sein könnten. Es werden auch Zeugen gesucht.

„Oft haben derartige Taten etwas mit Nachbarschaftsstreitereien zu tun“, so Polizeisprecherin Isabel Christian. „Das dürfte sich hier aber ausschließen.“ Solange eine Verbindung zwischen den einzelnen Taten unklar ist, bleibt auch die Frage nach dem Motiv offen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Fäkalien mitgebracht haben müssen. Ob es sich dabei um menschliche oder tierische Exkremente handelt, wird derzeit noch im Landeskriminalamt untersucht.

Von Andreas Krasselt/RND