Der dickste Kürbis kommt erneut aus Bayern. Bei der deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen brachte das Exemplar von Züchter Michael Asam 687,5 Kilogramm auf die Waage. Den zweitschwersten Kürbis mit 650,5 Kilogramm präsentierte am Sonntag in Ludwigsburg Mathias Würsching aus Hessen. Auf dem dritten Platz landete Martin Rudorfer aus dem baden-württembergischen Hemmingen - sein Kürbis wog 628 Kilogramm.

Der Gewinner freut sich nach Angaben des Veranstalters über 1000 Euro. Das deutsche Rekordgewicht aus dem Jahr 2018 liegt bei 916,0 Kilogramm und wird von Mario Weishäupl - auch - aus Bayern gehalten.

Die drei schwersten Kürbisse der deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen, der 650,5 Kilogramm schwere Kürbis (l-r) des Zweitplatzierten M. Würsching aus Einhausen (Hessen), der mit 687,5 Kilogramm schwere Kürbis des Erstplatzierten M. Asam aus Heretshausen (Bayern) und der mit 628 Kilogramm schwere Kürbis des Drittplatzierten M. Rudorfer aus Hemmingen (Baden-Württemberg). Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Am Ende des diesjährigen Wiege-Marathons kommen am 13. Oktober die schwersten Kürbisse Europas auf die Waage. Alle prämierten Riesenkürbisse werden dann am letzten Tag der Ausstellung Anfang November geschlachtet.

RND/dpa