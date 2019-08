Binz

Ein Mann ist vor dem Binzer Strand auf der Insel Rügen von einem Motorboot erfasst worden und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann habe sich in einem für Schwimmer gesperrten Bereich befunden, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der 53-Jährige starb den Angaben zufolge trotz intensiver medizinischer Versorgung in einem Rettungshubschrauber, noch bevor dieser den Mann in ein Krankenhaus fliegen konnte.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits nach wenigen Metern Fahrt in dem mit Tonnen abgesperrten Bereich, der als Zufahrt für Boote zum Strand und aufs offene Wasser gedacht sei.

Ein 30-Jähriger steuerte das Boot, während ein 56-jähriger Mitfahrer sich auf ein hinter dem Motorboot befestigtes, unbesetztes sogenanntes "Bananen-Boot" konzentriert habe, auf dem sonst Menschen Platz nehmen und sich durch das Wasser ziehen lassen können. Beide Männer blieben unverletzt, wurden jedoch von Seelsorgern betreut.

Lesen Sie hier mehr:

Eurojackpot geknackt: 90 Millionen Euro landen in diesem Land