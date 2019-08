Assen

Nach dem Tod eines mutmaßlichen Sexualstraftäters in den Niederlanden sind fünf zunächst festgenommene Männer wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Es sei nicht erwiesen, dass sie den 32 Jahre alten Mann während einer Auseinandersetzung misshandelt haben, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit. Die Männer im Alter zwischen 27 und 54 Jahren würden allerdings bis auf weiteres offiziell als tatverdächtig gelten. Die Ursache des Todes des 32-Jährigen soll bei einer Obduktion geklärt werden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am Samstag beschuldigt, sich auf einem Spielplatz in der Stadt Assen (Provinz Drenthe) unweit der Grenze zu Niedersachsen an einem vierjährigen Mädchen vergangen zu haben. Der Vater des Mädchen habe ihn zur Rede stellen wollen und versucht, ihn festzuhalten, als er mit einem Fahrrad wegfahren wollte. Es sei dann zu einem Handgemenge gekommen, bei dem beide zu Boden gingen. Vier Männer seien dem Vater des Mädchens zur Hilfe gekommen und hätten den 32-Jährigen festgehalten.

Als Polizisten eintrafen, war der Mann laut Darstellung der Behörden bereits bewusstlos. Reanimierungsversuche seien erfolglos gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts sowie eines mutmaßlichen Sexualdelikts. Der 32-Jährige wohnte - wie die anderen Beteiligten - in Assen.

RND/dpa