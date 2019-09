Budapest

In Deutschland zahlen Fans Geld, um sich Rammstein anzuhören. Im ungarischen Budapest sollen sogar Beschwerden wegen Ruhestörung bei der Polizei eingegangen sein, weil in einem Stadion sieben Stunden lang Rammstein gespielt wurde - allerdings nicht live, sondern vom Band, und dann auch noch immer dasselbe Lied. Und zwar so laut, dass die Nachbarn jedes Wort verstanden. Das berichtet "Euronews".

Nach dem Vorfall entschuldigte sich die Ferenc Puskás Arena dann auch auf Facebook bei den Anwohnern: Die Rede ist in dem Post von einem "technischen Fehler" und "unangenehmem Lärm". "Der Unternehmer hat die notwendigen Schritte unternommen, um zu gewährleisten, dass so ein Fall nicht wieder passiert", heißt es weiter. "Für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns bei den Bewohnern der umliegenden Straßen."

Puskás Aréna – műszaki hibaA Puskás Arénából hétfőről keddre virradóra kellemetlen zaj hallatszott ki, melyet – a... Gepostet von Puskás Aréna am Dienstag, 17. September 2019

Sieben Stunden lang " Deutschland " von Rammstein

Gelaufen sein soll laut "Euronews" immer nur das Lied " Deutschland", das Rammstein Anfang dieses Jahres veröffentlichte. Es soll sich um einen Tontest gehandelt haben - der von 20 Uhr bis 3 Uhr morgens ging.

