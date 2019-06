Santa Barbara

Ein Paar sitzt im Auto und unterhält sich über das Ende seiner Beziehung. Er: „Babe, was ist los?“ Sie: „Es ist aus zwischen uns.“ Er: „Es ist aus zwischen uns?“ Sie: „Ja.“ Er: „Oh mein Gott, was werden wir machen?“ Sie: „Ich habe mich erdrückt gefühlt.“ Er: „Du hast dich von mir erdrückt gefühlt? Ich war so anmaßend, nicht wahr?“ Sie: „Und zudem – ich werde die Kinder mitnehmen.“ Er: „Du hast die Kinder? Ich darf sie nicht mehr sehen?“ Sie: „Und es wird ein sehr dunkles Geheimnis verraten.“

Dieses Gespräch von sich und seiner Ehefrau Mila Kunis veröffentlichte Schauspieler Ashton Kutcher auf Instagram. Das Paar nimmt Bezug auf einen Artikel, der in der Zeitschrift „In Touch Weekly“ erschienen ist – und in dem das Blatt über das Ende der Ehe der beiden Schauspieler spekuliert. Kunis hält es plakativ in die Kamera und bedankt sich.

Lob von Schauspielkollegen

Das Video versah Kutcher, der seit 2015 mit Mila Kunis verheiratet ist und zwei Kinder mit ihr hat, mit dem Kommentar: „Ich denk, es ist aus, @intouchweekly, viel Spaß euch beim Verkaufen eures aktuellen Magazins. Vielleicht wird meine Frau nächste Woche mit Zwillingen schwanger sein. Zum dritten Mal. Aber wer zählt schon?“

Damit wären die Gerüchte wohl entkräftigt – und Kollegen feiern Kunis und Kutcher für ihr Statement. Dax Shepard ist beleidigt, weil er schon Hoffnungen hatte, bei Mila Kunis zu landen. Demi Lovato kommentiert: „Das ist fantastisch.“ Sharon Lawrence lobt: „Ihr habt sie in ihrem eigenen kranken, dummen Spiel besiegt.“

Von RND/msk