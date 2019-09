Kampar

Die indonesische Insel Sumatra kämpft zurzeit mit Torfbränden. Die indonesische Regierung setzte fast 10.000 Katastrophenhelfer und 37 Flugzeuge ein, um die Brände zu löschen. Und mit dabei war auch Spiderman - oder zumindest eine Person, die so aussah. Fotos zeigen einen Mann im Spiderman-Kostüm, der bei der Brandlöschung hilft und so wohl dem ein oder anderen Helfer ein Lächeln aufs Gesicht zauberte.

Wegen der Brände haben auch Schulen und ein Flughafen geschlossen. Einige Flugzeuge hätten bis zum Freitagmittag (Ortszeit) noch in der Provinzhauptstadt Pekanburu landen können, sagte der Flughafenbeamte Yogi Prasety am Freitag. Doch wegen der wechselhaften Sicht von zeitweise nur 300 Metern hätten viele Fluggesellschaften Flüge verschoben.

Ein Mann im Spiderman-Kostüm hilft bei den Löscharbeiten. Quelle: imago images / Xinhua

Schulen blieben wegen des giftigen Rauchs geschlossen

In den Provinzen Riau und Jambi war der Verschmutzungsindex so hoch, dass die meisten Schulen geschlossen blieben, um die Kinder nicht dem dichten, giftigen Rauch auszusetzen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden leiden in den beiden Provinzen mehr als 300.000 Menschen unter Atemwegskrankheiten, seit der Rauch aufgezogen ist.

In Indonesien gibt es fast jedes Jahr Waldbrände, die gesundheitsschädlichen Qualm über die ganze Region verbreiten. Die Feuer werde oft durch Brandrodungen ausgelöst.

RND/hsc/AP