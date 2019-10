Fast wäre er in der Arena gestorben: Gonzalo Caballero, einer der bekanntesten Toreros Spaniens, trat am Nationalfeiertag in der Stierkampfarena „ Las Ventas“ auf. Für den 27-Jährigen wurde es ein Kampf auf Leben und Tod: Der Stier durchbohrte Caballeros Oberschenkel, an einer Stelle 25 Zentimeter, an einer anderen Stelle 30 Zentimeter tief. Eine Arterie wurde durchtrennt, der Torero musste im Stadion notoperiert werden. Die Arena hat für solche Fälle zwei Operationssäle.

Spanische Medien berichteten, dass Caballero später ein zweites Mal operiert werden musste. Seine Lebensgefährtin, Victoria de Marichalar y Borbón, eine Nichte von Spaniens König Felipe VI., besuchte ihn im Krankenhaus. Bereits im Mai hatte sich der 27-Jährige beim Stierkampf am Oberschenkel verletzt.

RND/hal