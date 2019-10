Kiel

Mit einem Messer und einer Mistgabel sind drei Kontrahenten beim Streit um einen Parkplatz in Kiel aufeinander losgegangen. Zwei Männer wurden dabei im Stadtteil Wik am frühen Samstagmorgen durch die Mistgabel leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Außerdem wurde die Seitenscheibe eines Wagens damit eingeschlagen.

Als ein 46-Jähriger spät in der Nacht nach Hause kam, stand ein anderes Auto auf dem von ihm gemieteten Parkplatz. Aus Ärger darüber parkte er den Wagen mit seinem eigenen Auto zu. In den frühen Morgenstunden wurde er durch lautes Geschrei vom Parkplatz geweckt.

Messer gezogen, mit Mistgabel gewehrt

Kurz darauf kam es zum Streit mit dem Fahrer des unrechtmäßig geparkten Wagens und seinem Begleiter. Einer der beiden soll dann ein Messer gezogen haben. Laut Polizei griff der 46-Jährige zur Mistgabel, um sich zu wehren. Er muss sich deshalb nun wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Seine 34 und 19 Jahren alten Kontrahenten erhielten eine Anzeige wegen Bedrohung.

RND/dpa